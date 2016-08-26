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文湖線加掛車廂難 柯P：10年後再煩惱

2016-08-26  14:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府為紓解文湖線尖峰時段壅塞問題，研擬將捷運列車從4節車廂增列至6節車廂。但捷運局評估報告指，增列車輛不僅效果有限，且技術複雜、工期長、經費龐大以及與列車廠商的合約已簽至2029年。台北市長柯文哲因此表示，那就10年後再開始煩惱。

捷運局報告指，以今年3月統計數據來看，捷運文湖線真正的尖峰人潮，出現在上午的忠孝復興站與南京復興站之間，每小時載運人數多達1.48萬人，但現行系統運量，以80秒班距來說，每小時可載運1.71萬人，運量上仍有餘裕，且顯示捷運上的人潮並不在內科，若要以增加列車車廂數來解決未來大內科開發後的交通問題，效果可能有限，不如加強南港、松山線的公車接駁，或研擬新建捷運路線。

捷運局說，文湖線的列車分為，馬特拉VAL256與龐巴迪370兩種車型，由不同廠商製造，若要增列車廂，前者有觸犯智慧財產權的問題，但可等使用期限到後進行汰換，後者則有技術和經費上的困難，且要在改建列車同時維持營運，將導致系統營運出現風險。

柯文哲也問到，文湖線列車的使用期限，要到幾年才需要汰換。捷運局回答，文湖線部分，是自2009年才通車，以20年約期來看，就是到2029年。

柯文哲因此說，這樣看來到2026年才想也行，將來用到快壞掉，再想怎麼解決，「那就先記在牆壁上，10年後才開始煩惱。」

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  • 台北市長柯文哲上午聽取增加文湖線捷運車廂的評估報告。（記者黃建豪攝）

    台北市長柯文哲上午聽取增加文湖線捷運車廂的評估報告。（記者黃建豪攝）

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