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古蹟北門郵局變雙塔 工會抗議看報才知道

2016-08-26  14:24

〔記者郭安家／台北報導〕中華郵政公司董事長翁文祺、北市府副市長林欽榮昨相繼透過媒體宣布，要將86年歷史台北北門郵局大樓後方4000坪土地公辦都更，蓋雙子星「CHP Tower」（中華郵政之塔）。中華郵政工會理事長鄭光明今率近100位會員抗議，不滿「昨天看報才知道」，缺乏配套措施，2000多位員工何去何從？這是海市蜃樓！

北門郵局是市定古蹟，後方設施包括行政大樓、處理快捷、投遞函件大樓及停車場等。北市府推西區門戶計畫，行政院政委張景森、都發局長林洲民等人都與中華郵政談公辦都更案，將設計仿效日本東京的「JP Tower」結合了東京中央郵政總局，總投資額270億元至300億元，計畫1年半完成招商、3年半完工、2020年落成。

但鄭光明爆料，目前使用古蹟的交通大學，也利用此機會獅子大開口要求改建後取得4000坪，中華郵政這麼悠久歷史怎麼可以這樣！

此外，鄭光明表示，問過日本郵政，東京塔規劃要5、6年，需3年改建，並且安置3000名員工後才開發；反觀中華郵政相關計畫，未經經營策略委員會討論，董事會未通過，勞工董事也不知情，2000名員工安置在哪裡？開發影響民眾，卻缺乏配套措施。

近100人於行政大樓高喊口號，「漠視工會、缺乏民意、要配套、反亂建！」鄭光明嘆，「柯Ｐ想到什麼、說什麼，已發生好幾樣事情，去年還說郵局要從地球上消失，如今林欽榮又講話畫大餅，我們都不知道！」

另一方面，也有會員質疑，翁文祺是馬政府任命的董事長，近日國營事業董事長頻頻換人，翁文祺可能在討好新政府，力推開發案，保住官位，卻漠視員工權益。

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  • 中華郵政工會理事長鄭光明率會員抗議台北郵局行政大樓開發案漠視員工聲音，影響2000位員工權益。（記者郭安家攝）

    中華郵政工會理事長鄭光明率會員抗議台北郵局行政大樓開發案漠視員工聲音，影響2000位員工權益。（記者郭安家攝）

  • 台北郵局函件大樓。（記者郭安家攝）

    台北郵局函件大樓。（記者郭安家攝）

  • 圖後方為市定古蹟北門郵局。（記者郭安家攝）

    圖後方為市定古蹟北門郵局。（記者郭安家攝）

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相關關鍵字： 中華郵政 中華郵政工會 北門郵局 市定古蹟 西區門戶計畫
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