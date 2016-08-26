古蹟北門郵局變雙塔 工會抗議看報才知道
2016-08-26 14:24
〔記者郭安家／台北報導〕中華郵政公司董事長翁文祺、北市府副市長林欽榮昨相繼透過媒體宣布，要將86年歷史台北北門郵局大樓後方4000坪土地公辦都更，蓋雙子星「CHP Tower」（中華郵政之塔）。中華郵政工會理事長鄭光明今率近100位會員抗議，不滿「昨天看報才知道」，缺乏配套措施，2000多位員工何去何從？這是海市蜃樓！
北門郵局是市定古蹟，後方設施包括行政大樓、處理快捷、投遞函件大樓及停車場等。北市府推西區門戶計畫，行政院政委張景森、都發局長林洲民等人都與中華郵政談公辦都更案，將設計仿效日本東京的「JP Tower」結合了東京中央郵政總局，總投資額270億元至300億元，計畫1年半完成招商、3年半完工、2020年落成。
但鄭光明爆料，目前使用古蹟的交通大學，也利用此機會獅子大開口要求改建後取得4000坪，中華郵政這麼悠久歷史怎麼可以這樣！
此外，鄭光明表示，問過日本郵政，東京塔規劃要5、6年，需3年改建，並且安置3000名員工後才開發；反觀中華郵政相關計畫，未經經營策略委員會討論，董事會未通過，勞工董事也不知情，2000名員工安置在哪裡？開發影響民眾，卻缺乏配套措施。
近100人於行政大樓高喊口號，「漠視工會、缺乏民意、要配套、反亂建！」鄭光明嘆，「柯Ｐ想到什麼、說什麼，已發生好幾樣事情，去年還說郵局要從地球上消失，如今林欽榮又講話畫大餅，我們都不知道！」
另一方面，也有會員質疑，翁文祺是馬政府任命的董事長，近日國營事業董事長頻頻換人，翁文祺可能在討好新政府，力推開發案，保住官位，卻漠視員工權益。
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