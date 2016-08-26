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蔡英文視察漢光演習戴鋼盔 退役少將：以身作則

總統蔡英文25日穿戴鋼盔、防彈背心，至恆春視察「漢光32號演習─聯勇操演」實彈射擊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-08-26  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日到恆春視察「漢光32號演習─聯勇操演」實彈射擊，全程戴上鋼盔和防破片背心，讓外界第一次看到全副武裝的小英。對此退役陸軍少將于北辰表示，蔡英文此舉不僅是以身作則，也表現出「跟我來」的氣概。

據《聯合報》報導，于北辰以參加過4次實彈操演的親身經驗指出，蔡英文當天所在的仁壽山參觀台位於迫擊砲彈道下方，而恆春的落山風或強陣風隨時有可能改變彈著點，像他以前擔任營長時，就有一枚迫砲彈因風勢影響，直接掉在參觀台的右邊150到200公尺處，當場爆炸。

所以于北辰強調，三軍統帥只要在操演時至聯訓基地視察，的確應該穿著「既不帥，而且戴上去會痛」的鋼盔和防破片背心。于北辰認為，這就是一種以身作則的表現。

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  • 退役陸軍少將于北辰認為，蔡英文戴鋼盔不僅是以身作則，也表現出「跟我來」的氣概。（資料照，記者羅添斌攝）

    退役陸軍少將于北辰認為，蔡英文戴鋼盔不僅是以身作則，也表現出「跟我來」的氣概。（資料照，記者羅添斌攝）

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