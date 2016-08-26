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被鍾小平形容成「昨日黃花」 高嘉瑜反擊了！

針對鍾小平的「昨日黃花」之說，高嘉瑜表示：「鍾小平屢屢用消費我來增加選市長的議題曝光度，但還是不可能出線。」（資料照，記者盧姮倩攝）

2016-08-26  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平指稱下個月要發動「罷免台北市長柯文哲」活動，更喊出「讓民進黨美女議員高嘉瑜、許淑華成為昨日黃花不再流行」等話語，引發討論。被鍾小平點名的台北市議員高嘉瑜稍早則在臉書表示：「鍾小平屢屢用消費我來增加選市長的議題曝光度，但還是不可能出線。」

高嘉瑜認為，鍾的說法凸顯出國民黨的問題，若黨員非權貴、世家、官二代或財團出身，就根本沒有出線機會，她更諷刺地說：「所以現在的國民黨內，連高嘉瑜這樣的『昨日黃花』都找不到，鍾小平也無法改變國民黨就是權貴政黨的本質。」

針對鍾小平的「昨日黃花」之說，高嘉瑜指出，鐘小平用「昨日黃花」來形容女性、用外表評斷女性能力，是對女性的明顯性別歧視。最後高嘉瑜也強調，人的智慧應是隨著時間與日俱增，像酒一樣越陳越香，但鍾小平的說法只顯示他是個舊時代的政治人物。

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  • 鍾小平喊出「讓民進黨美女議員高嘉瑜、許淑華成為昨日黃花不再流行」，引發討論。（資料照，記者錢利忠攝）

    鍾小平喊出「讓民進黨美女議員高嘉瑜、許淑華成為昨日黃花不再流行」，引發討論。（資料照，記者錢利忠攝）

  • 高嘉瑜臉書全文。（圖擷取自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

    高嘉瑜臉書全文。（圖擷取自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

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