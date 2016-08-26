國營事業聘體育人員一堆掛零 《國體法》淪為紙老虎
2016-08-26 12:36
〔記者鄭鴻達／台北報導〕里約奧運落幕，台灣隊伍發生不少紛擾，凸顯台灣體育環境亟待改善。民進黨立委劉世芳、許智傑揭露，政府國營及直接投資事業機構未落實《國民體育法》規定，但因缺乏明確罰則，聘僱的體育專業人員不但不足額，許多單位更是掛零。
奧運終於落幕，從網球國手謝淑薇退賽事件到羽球國手戴資穎球鞋風波，台灣發生許多高度爭議的體育界紛爭，引起國人關注台灣體育環境發展的困境，而行政院長林全日前也裁示，將成立體育運動發展推動委員會，落實500人以上機關應聘體育指導人員。
據《國體法》第10條規定，各機關、團體及企業，員工數500人以上者，應聘請體育專業人員辦理體育休閒活動設計及輔導，但立委劉世芳透露，在要求民間企業投入體育的同時，國營事業單位卻幾無一家合格，其中過半單位是掛零，如此政府如何要求民間落實。
據經濟部、財政部及交通部資料顯示，旗下所屬的30家國營或直接投資事業單位，除台鹽公司聘雇人數未達500人之外，其餘29家包含台電、中油、華南金、中華郵政等15家，體育專業人員聘用數掛零，而其餘多數有聘用者，聘用人數比多數也未達百分之一。
立委許智傑則表示，體委會在馬政府期間，由部會級單位降格體育署，做事有些不夠大方、大膽，而《國體法》第10條無罰則是紙老虎，有明確罰則才能讓企業遵循，未來將修法，並要求相關單位，讓培育體育人才能購「一條龍」，要從小到大來規劃、培養。
體育署全民運動組組長呂忠仁回應，該法未被落實，可能肇因於機關員額聘用限制及法條強制力不足，將加強減少體育專業人員專長與職場能力落差，並推動職工體育活動；經濟部國營會科長李麗紅則表示，所屬各單位積極贊助運動員，未來將增加有關人員晉用。
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