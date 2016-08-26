總統府家庭日 小英請大家捐書給風災受損國小

2016-08-26 12:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府今天舉辦一年一度的家庭日，今年報名人數為歷年來最高紀錄，員工與直系家屬擠爆總統府中山廳，與會者也形容「連站的位子都沒有」。總統蔡英文致詞時則先跟總統府員工和家屬們說「多蝦（多謝）」，並且希望同仁響應總統府同仁發起的捐書活動，協助前陣子遭到尼柏特颱風重創的台東仁愛國小。

近千名家屬、員工擠爆總統府家庭日，蔡英文握手握了近20分鐘才終於走上講台，蔡英文致詞時說，多謝大家，每天上班的同仁很盡責，「我知道他們對國家貢獻後面，一定有一個強而有力的支持，他們的支持來自家人，也就是各位。」

蔡英文也跟家屬致歉說，總統府比較忙，若員工有時疏於孝順阿公、阿嬤、爸爸、媽媽，這裡說聲對不起；至於小朋友，為了這國家的未來和下一代，爸媽比較忙，沒時間照顧你們，或照顧不夠，請你們多包含寬容，爸媽在府上班，不只你們幸福，還有更多全台灣小朋友幸福。

日前的尼伯特強颱重創台東，蔡英文也表示，尼伯特颱風重創後，很多機關需要重新建設，仁愛國小災情很嚴重，圖書館損毀，總統府府同仁發起捐書給仁愛國小，圖書目前募集800多冊，成果還不錯，有覺得不錯的書，鼓勵大家捐出來，讓書有更多來源。

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