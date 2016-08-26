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前國策顧問拱爭取諾貝爾和平獎 馬辦打臉

馬政府時代的國策顧問、資政，有意幫中國國家主席習近平、馬英九爭取諾貝爾和平獎，對此馬英九辦公室打臉，聲明馬英九完全不知，也認為非常不合宜。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-08-26  12:16

〔記者施曉光／台北報導〕一群馬政府時代的國策顧問、資政，有意幫去年「馬習會」的兩位主角中國國家主席習近平、前總統馬英九爭取諾貝爾和平獎，前國策顧問林水吉今早還透露馬英九對此議「充滿微笑、希望與期待」，但隨即遭馬英九辦公室打臉，聲明馬英九事前完全不知，也認為此舉非常不合宜。

馬英九辦公室指出，馬英九卸任後，劉盛良、林水吉等國策顧問確實曾來訪，表達要推動馬前總統角逐諾貝爾和平獎，馬英九感謝他們的好意，但不斷強調、也非常清楚地當面告知這些人，「此事並不合宜，也不鼓勵他們做這件事。」

馬辦強調，馬英九感謝國策顧問們長久以來對國策的建言，但這件事情並不合適，也希望國策顧問們能尊重他的想法。

對於馬辦的聲明內容，柯水吉說，這與他們所理解，沒有很大的差異，馬英九確實有說「要低調」，「但也尊重我們」，所以他們仍會繼續推動這項工作。

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