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賴清德：雄三誤射 意外得知中科院本事

2016-08-26  11:18

〔記者王俊忠／台南報導〕國防部今上午在成大召開航空產業發展論壇，台南市長賴清德表示，雄三飛彈誤射讓許多民眾很意外，也意外得知中科院的本事，國防工業是小英新政府新經濟的一環，在新政府上任約一百天宣布國機國造政策，證明中央劍及履及推動國防工業，絕不是口號，為國防自主決心邁出成功第一步。

賴清德認為，國機國造、國防自主短期效益是讓義大利教練機廠商自動降價；長期效益是能提升我國國防實力，小英政府積極推動綠能產業、生物科技、精密機械、亞洲矽谷與國防工業，這些都是新經濟產業的一環，但過去台灣產業升級不夠，這部分有待加強。

立委王定宇說，新政府宣布國機國造政策，使得義大利軍火商主動表態要賣給台灣的高級教練機大幅降價，這證明義大利軍火商相信台灣廠商有製造高教機的能力，才會主動降價，國機國造增加台灣議價能力，也希望變成內需產業，政府應加強輔導、讓有優秀製造能力的台灣中小企業有機會參與國防產業，並成為中南部的經濟火車頭。

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  • 南市長賴清德（右立）在航空產業發展論壇致詞。（記者王俊忠攝）

    南市長賴清德（右立）在航空產業發展論壇致詞。（記者王俊忠攝）

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相關關鍵字： 國機國造 航空 航空產業 賴清德 雄三飛彈 雄三飛彈誤射
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