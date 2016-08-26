黃國昌聲援許厝學童 台塑代表竟嗆：你知道麥寮在哪？

時代力量立委黃國昌昨日到雲林舉行座談會，要台塑六輕站出來面對。（資料照，記者廖淑玲攝）

2016-08-26 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校因為學童健康問題，行政院希望能夠遷校讓孩子安全長大，時代力量立委黃國昌昨日更到雲林舉行座談會，要台塑六輕站出來面對，但台塑代表卻現場嗆他「知道麥寮在哪嗎？」，

據《三立新聞》報導，黃國昌在座談會上強調，遷校只是「治標不治本」，如果台塑若沒辦法做出改善，那就應該暫停營運。此話讓台塑集團麥寮管理部副總陳文仰相當不滿，直指黃國昌若沒到過六輕廠區就不要任意批評。

陳文仰說，早在2015年10月就在學校設置空氣偵測器，檢測到的氯乙烯數值都是0，就連第一線員工的氯乙烯也沒有超標，所以台塑在這件事上沒有過錯。

但雲林縣長李進勇對此事表示，學童體內「硫代二乙酸」數值過高是事實，所以許厝分校肯定要遷校。