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民團推動更改奧運會旗 讓台灣前進東京奧運

民間團體發表「我們的台灣 我們旗」共同聲明，宣布推動更改中華台北奧運旗。 （記者陳鈺馥攝）

2016-08-26  11:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕里約奧運台灣以「中華台北」名義參加，當選手獲獎頒獎時、不能演奏國歌、不能升國旗，台灣完全消失，國際媒體也搞不懂「中華台北」到底是哪一國；今日民報、台灣教授協會等數十個團體發表「我們的台灣 我們的旗」共同聲明，宣布將推動更改中華台北奧運旗幟。

「Let Taiwan be Taiwan！」民報董事長陳永興表示，看見里約奧運開幕式，台灣只能舉「中華台北」奧運旗，而國際難民隊伍也是舉著奧運旗，難道台灣是難民國家嗎！

陳永興說，國際奧委會當年曾經准許以台灣、福爾摩沙名義參加奧運，但過去的國民黨政府卻悍然拒絕，這是國民黨的錯，民進黨政府應導正過去這種漢賊不兩立的態度。

時代力量立委林昶佐說，本次里約奧運台灣代表隊有兩大問題，一是體協政策，及使用「中華台北」，台灣尊嚴被打壓的問題，這不是隊伍夠強，別國就會尊敬你，反而因為舉重選手有好表現，國際媒體發現到台灣不被尊重的問題。

由於台灣跟難民代表隊都是舉著奧運五環會旗，為讓2020年東京奧運能讓台灣代表隊驕傲舉起「台灣奧運旗」，九月一日起將舉辦徵件比賽，邀請台灣人民自己設計，並請林昶佐、紀政、畫家施並錫等人擔任評審。

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