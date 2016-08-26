亞泥要復礦炸山 衝擊小英浪漫台三線
環保團體結合關西多位居民前往行政院陳情、抗議，要求新政府暫緩亞泥等相關個案的審查，並檢討西部復礦政策。（記者廖振輝攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕亞泥公司先前爭取西部石灰石礦業保留區解禁後，要進一步在新竹縣關西鎮復礦炸山、當地的橫山水泥廠要增量生產，地球公民基金會等環保團體今天質疑這將衝擊蔡英文總統在關西等客家庄打造「浪漫台三線」，憂心亞泥爆破台三線，關西鎮將淪陷，環保團體上午結合關西多位居民前往行政院陳情、抗議，要求新政府暫緩亞泥等相關個案的審查，並檢討西部復礦政策。
包括關西鎮金山里、玉山里、錦山里等居民與地球公民基金會、蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體今天上午到行政院大門口前抗議， 並高喊「政院喘共」、「還我土地正義」、「修正獨裁礦業法」、「政策環評優先跑」等口號。
地球公民基金會研究員潘正正指出，環保署今天下午要針對亞泥供料廠羅慶仁與羅慶江兩個礦業權的個案進行專案小組初審會議，但這兩案與亞泥的另一個礦業權申請案（台濟採字第5640），總共在關西有3個礦區開採案，先前已由1階環評初審小組認定應3案合併評估，初審小組並做出對環境有重大影響之虞，應進行2階環評的建議。
不過，潘正正說，今年2月24日環評大會召開前夕，亞泥技術性撤案退出環評，羅慶仁與羅慶江2案刻意縮減開發面積為46.9089公頃，規避50公頃需進2階環評的規定，亞泥兩度透過新竹縣長邱鏡淳促成西部石灰石礦業保留區解禁，並以前述手法規避環評，蔡總統可能選前對亞泥要在新竹關西復礦炸山、橫山水泥廠要增量生產有所不知，否則怎會提出「浪漫台三線」的政見？
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環團到行政院大門口前抗議， 並高喊「政院喘共」、「還我土地正義」、「修正獨裁礦業法」、「政策環評優先跑」等口號。（記者廖振輝攝）
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