被拱爭取諾貝爾和平獎 傳馬英九「充滿微笑與期待」

2016-08-26 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕一群馬政府時代的國策顧問、資政，為了幫去年「馬習會」的兩位主角中國國家主席習近平、前總統馬英九爭取諾貝爾和平獎，今日召開第一次的「推舉馬習爭取諾貝爾和平獎籌備會」，前國策顧問林水吉指出，已經聯繫許多國會議員、學者共同聯署，預定十月底就會正式遞件，他並透露，上月底他們二度拜會馬英九提及此事，馬英九「充滿微笑、希望與期待」。

林水吉指出，馬英九自我期許對此事要低調一點，並強調兩岸如果發生戰亂，會民不聊生，因此他猜想馬英九應該會有很多感想，在獲得諾貝爾和平獎之後，會想跟大家述說。

他強調，雖然馬英九說要低調，但今天召開籌備會是為了行銷、倡導和平價值，讓和平價值能在台灣社會生根，再兇悍、強勢、野蠻的領導者，都不敢說要打倒我們，任何戰爭、侵犯者也說要追求和平，9月3日軍公教要走出來，因為他們感到不受尊重，蔡英文總統每次談話都說是和解的開始，但不知是真還是假，他們則是堅持和平是普世價值。