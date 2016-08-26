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台灣智庫民調：僅民進黨滿意度高於不滿度

台灣智庫民調26日舉行記者會公布最新民調。蔡英文總統的滿意度達48.5%、不滿度38.4%，較於就職兩週、就職滿月、就職兩個月的滿意度分為52.4%、49.3%、49.1%，不滿度分為12.5%、22.6%、36%，呈現滿意度呈微降、不滿度攀升之趨勢。（記者廖振輝攝）

2016-08-26  10:32

〔記者曾韋禎／台北報導〕台灣智庫今公布總統就職百天民調。國內各主要政黨的支持度，以民進黨的31%領先國民黨的19%、時代力量的15.5%、親民黨的7.1%；且在各主要政黨中，僅民進黨的滿意度高於不滿度，其他政黨的不滿度均高於滿意度。

台灣智庫今舉行記者會公布最新民調。蔡英文總統的滿意度達48.5%、不滿度38.4%，較於就職兩週、就職滿月、就職兩個月的滿意度分別為52.4%、49.3%、49.1%，不滿度分別為12.5%、22.6%、36%，呈現滿意度呈微降、不滿度攀升之趨勢，主要來自國民黨支持者明顯表態不滿，達73%。

而行政院長林全的不滿度達41%，首度超越滿意度39.6%，也是來自不滿度的攀升，國民黨支持者明顯表態不滿，達67.2%。

在各主要政黨的支持度，民進黨以31%領先國民黨的19%、時代力量的15.5%、親民黨的7.1%。除民進黨的滿意度48.7%高於不滿度43.9%以外，其他包括國民黨不滿度68.4%高於滿意度22.9%、時代力量不滿度44%高於滿意度43.3%、親民黨不滿度49.4%高於滿意度30.6%，都是不滿度高於滿意度。

此為台灣智庫委託趨勢民調於8月21日至22日進行抽樣，有效樣本1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3%。

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  • 灣智庫民調26日舉行記者會公布最新民調。蔡英文總統的滿意度達48.5%、不滿度38.4%，較於就職兩週、就職滿月、就職兩個月的滿意度分為52.4%、49.3%、49.1%，不滿度分為12.5%、22.6%、36%，呈現滿意度呈微降、不滿度攀升之趨勢。（記者廖振輝攝）

    灣智庫民調26日舉行記者會公布最新民調。蔡英文總統的滿意度達48.5%、不滿度38.4%，較於就職兩週、就職滿月、就職兩個月的滿意度分為52.4%、49.3%、49.1%，不滿度分為12.5%、22.6%、36%，呈現滿意度呈微降、不滿度攀升之趨勢。（記者廖振輝攝）

  • 台灣智庫今公布總統就職百天民調。國內各主要政黨的支持度，以民進黨的31%領先國民黨的19%、時代力量的15.5%、親民黨的7.1%。（資料照，記者劉信德攝）

    台灣智庫今公布總統就職百天民調。國內各主要政黨的支持度，以民進黨的31%領先國民黨的19%、時代力量的15.5%、親民黨的7.1%。（資料照，記者劉信德攝）

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