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南鐵東移案 花敬群：徵收程序可望辦理行政聽證

2016-08-26  10:17

〔記者蕭婷方／台北報導〕南鐵東移全線自救聯合會、南鐵青年等近30人昨聚集內政部門口，表示行政院長林全22日指示內政部與居民再溝通，內政部應暫緩簽核南鐵都計案、召開都計行政聽證現卻已簽核，無疑是讓林全失去補救南鐵案的機會，強闖程序。不過，內政部回應指出，南鐵案已完成法律程序，後續將由需地機關交通部鐵路改建工程局申請土地徵收審議。

南鐵東移案爭議多年，本月9日通過都市設計審議委員會，但南鐵東移自救會陳情抗議，當時內政部主張無法源依據、未舉辦聽證會，並指內政部火速核定都審決議有行政瑕疵。不僅點名政次花敬群不適任，應該下台，更要求內政部長葉俊榮先進行行政聽證，釐清爭點。

昨營建署派員接受陳情書，卻未能具體回應政策訴求，現場與自救會成員發生推擠。不過，隨後自救會也收到總統府邀請，派了十位代表入府溝通，溝通近100分鐘後，府發言人張文蘭事後受訪時回應，將呈報給總統後，請相關權責機關處理。

內政部政次花敬群昨受訪表示，都審會做成決議後，應先由部長核定後，下次都審會才會送委員會給委員確認，強調依法行政。但，內政部都審委員、台大城鄉所教授黃麗玲昨受訪時也質疑，至今未收到都委會會議確認通知，「對我而言也是蠻疑惑的」，認為程序有瑕疵。

內政部昨午間則再度發出新聞稿回應，表示「尊重」，南鐵案已完成法律程序，面對各界的疑義後續，希望南市府繼續向社會清楚說明；有關理念、程序的差異等爭議，需由後續的行政與法律面來處理認定。

此外，內政部近來推「行政聽政作業要點草案」，花敬群說，近期將核定公告，若南鐵東移案土地徵收的程序來得及，只要符合要點規範中須辦理聽證的條件，也可望辦理行政聽證。

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  • 內政部都委會日前通過南鐵都計案，反南鐵東移全線自救會、南鐵青年昨日前往內政部「討公道」，成員們高呼口號要求內政部次長花敬群下台。（記者廖振輝攝）

    內政部都委會日前通過南鐵都計案，反南鐵東移全線自救會、南鐵青年昨日前往內政部「討公道」，成員們高呼口號要求內政部次長花敬群下台。（記者廖振輝攝）

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