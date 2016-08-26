鍾小平嗆柯P 9月發動罷免台北市長

2016-08-26 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平之前放話將角逐2018年台北市長，如今他又更進一步表示，下個月將發動罷免台北市長柯文哲，且對於罷免案自信滿滿，認為柯P缺乏城市治理知識，這是「市民自救運動」。

據《時報周刊》報導，鍾小平稱他將「市長」當成一生職志，面對現任市長柯文哲的舊政、暴政和亂政，效法美國總統老羅斯福推出的一系列經濟改革政策，或打出「台北新政」的口號，他批評柯文哲根本缺乏城市治理知識，還抓公務員去測謊，變成一個自大無知的市長。他認為，當全世界進步方興未艾、城市競爭激烈的同時，柯市府已成為原地打轉的「陀螺小內閣」。

鍾小平還說，「柯文哲自大無知的領導風格，讓市府8萬名公務員成為選擇不合作運動的甘地，北市建設幾乎停擺。」直指柯文哲這1年多來的任期大多做不好，成事不足敗事有餘，當然應該下台，打算9月就對他提出罷免。

此外，鍾小平更喊出「讓民進黨美女議員高嘉瑜、許淑華成為昨日黃花不再流行！」他認為，國民黨缺乏25到30歲從政人才，他要推出刺客與民進黨分庭抗禮，這樣國民黨在台北市長、議員以及2020總統大選才能振興，由貴族政黨轉成平民政黨，國民黨才能屹立不搖。