李晏榕任討黨產兼任委員 李焜耀勸「低調一點」

新任不當黨產委員會兼任委員的李晏榕（右一）今上廣播節目談黨產議題。（記者陳鈺馥攝）

2016-08-26 09:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕曾代表社民黨參選立委、新任不當黨產委員會兼任委員的李晏榕今上廣播節目「蔻寇早餐」受訪指出，兩週前顧立雄致電邀請出任，自己二話不說馬上答應，事後父親李焜耀（友達光電董事長）得知後，也沒有說什麼，「我爸只勸我要低調一點！」

「這是一個在歷史上值得研究和參與的工作！」李表示，立委選舉失利後，又重回律師本業，顧會找上，自己猜測可能是黨派、性別平衡考量，達到女性名額3分之1，而自己也二話不說答應接下此職務。

李說，「我對整體轉型正義滿有興趣」，也關心社會學和受害人補償問題，黨產委員會的前輩都對黨產議題很有研究，但現有對黨產研究方向和結果，外界或許認為有黨派色彩，自己藍綠色彩不重，加入後也許會有不同觀點。

李認為，自己出任兼任委員外界迴響大的原因，除了黨派不同外，可能與父親身分也有關係，因為楊偉中被拒發港簽，朋友也擔心會對父親企業有影響，但自己當時都沒有去考量，父親也沒有說什麼，只勸我要低調一點。