小英滿意度跌破5成 老董們這樣說...

2016-08-26 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文明天上任滿100天，《蘋果日報》今公布民調，蔡英文滿意度跌破5成，不滿意度上升到50.49％、滿意度為43.59％，許多科技業老董也紛紛對此事表達看法。

根據《蘋果日報》報導，台塑集團副總裁王瑞華坦言，蔡政府部分決策反反覆覆，耗費社會資源，還製造出勞資對立，他強調「大家都很困難」。和大董事長沈國榮以1例1休為例，指出各行各業特性不同，建議政府再推出新規定前，應和不同產業代表溝通，提出適合不同產業的配套措施，或是廣辦公聽會讓大眾了解。

和碩董事長童子賢則認為，新政府表現不錯，相較於扁政府時期，蔡英文作風相對穩健，目前因上任百日時間短，有些較為長期的政策還看不到效果，表示新政府上路應讓他們先「安心工作」。