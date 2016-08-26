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新舊政府有啥差別？他從這點看就差了近200億...

2016-08-26  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕新政府和舊政府有什麼差別？他說從這點可以看得出！

立委王定宇表示，國民黨馬政府幾乎要以691億定案的高教機採購案，新政府「國機國造」才剛開始，就讓義大利M346高教機從691億，自動降價到504億求售，這近200億的差價，「國機國造」除了提升台灣軍購的議價能力，也變相代表國際軍火商對台灣自製能力的「信心」。

政黨輪替前，空軍幾乎已敲定以台幣691億元，向義大利李奧納多飛機製造公司購買M-346高級教練機66架，新政府上台後確認「國機國造」的政策方向，訂單生變，根據媒體報導，義方能理解該政策，但希望有與IDF精簡版高機案競爭的機會，因此降價求售。

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  • 王定宇表示，國民黨馬政府幾乎要以691億定案的高教機採購案，新政府「國機國造」才剛開始，就讓義大利M346高教機從691億，自動降價到504億求售。（資料照，記者羅沛德攝）

    王定宇表示，國民黨馬政府幾乎要以691億定案的高教機採購案，新政府「國機國造」才剛開始，就讓義大利M346高教機從691億，自動降價到504億求售。（資料照，記者羅沛德攝）

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