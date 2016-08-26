為何新政府民調下滑？ 綠委：民眾期待立竿見影

2016-08-26 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、行政院長林全上任百日，新政府執政的民調逐漸下滑，對此民進黨立委鄭運鵬指出，畢竟蔡總統從大選勝出到正式就職的過渡期太久，所以雖然執政百日，但民眾心裡可能感覺過了四百天，而且社會希望有立竿見影的效果，因此民調才會呈現出對新政府沒耐心的情況。

據《蘋果日報》報導，鄭運鵬表示蔡英文的用人法則主要是求穩，支持者應該要多給小英有決策的空間，避免新政府只追求表現而急忙推動政策，相信在過渡期之後，各界一定會驚豔於小英政府的成績。

另一位綠委羅致政也說，蔡英文是以穩健的態度來執行政策，用一句話來說就是「慢工出細活」，相信長久以往效果都能呈現出來。羅致政也向閣揆提出建議，希望林全能更為強勢地做出決策，不要讓底下的各部會有機會推拖。