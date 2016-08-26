民進黨結盟夢一場？ 王金平拒掌海基會原因是...

民進黨10多年來數度想與王政治結盟，始終沒有結果。王金平已明確向蔡政府表態，婉拒接任海基會董座。（資料照，記者蔡孟尚攝）

2016-08-26 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任將滿百日，海基會董事長人選仍懸而未決，據傳呼聲甚高的前立法院長王金平已明確婉拒接任，蔡政府將另覓人選。民進黨10多年來數度想與王政治結盟，始終沒有結果。

綜合媒體報導，蔡政府上任後，兩岸交流停擺，王金平想打破僵局，原有意接掌海基會，甚至已與國民黨主席洪秀柱取得默契，但蔡英文520就職演說以「尊重九二會談的歷史事實」取代九二共識，中方不為所動，眼見兩岸關係停滯，王認為在此情形下接任沒意義，從此打消念頭。雖蔡英文兩度勸進，王金平仍明確表達拒絕。

早在前總統陳水扁執政時期，民進黨就欲與王金平合作，包括2001年，扁任內首度進行立法院正副院長改選，當時民進黨首次成為國會最大黨、但席次未過半，綠營仍決定支持王續任院長，也希望王助民進黨提名的洪奇昌拿下立院副院長，但洪仍不敵國親共推的江丙坤，讓民進黨頗有怨言。

陳水扁也曾想找王金平擔任閣揆，2008年總統大選還想促成「蘇王配（蘇貞昌配王金平）」，但後來都沒有成局。根據風傳媒報導，英派核心也透露，蔡英文上任後，一直對王金平有期盼，但最後還是未能與王結盟合作。