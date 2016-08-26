小英執政百日衰事不斷 命理師這麼看...

媒體報導，有命理師認為，總統府「日」字建築造型陽剛氣場重，不利女性執政者。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-08-26 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政將滿百日，但媒體民調已呈現死亡交叉，新政府上任後發生不少危機、及具爭議的事件，命理師陳旺庭透露，總統府「日」字建築造型陽剛氣場重，不利女性執政者，他建議在靠近總統府的路緣放置一座鎮山石，即可化解危機。

《時報周刊》報導，陳旺庭指出，總統府在日據時代是總督府，過去總督的位子都是男性擔任，加上方位坐西向東、整棟建築陽剛氣場重，若女性領導人入主府內，就會產生陰陽不調的狀況。

陳旺庭進一步透露，總統府後門的長沙街口是製造衰事的大路沖，過去老蔣時代就曾注意到這個風水問題，在當地修建一座水池企圖化煞，不過後來卻拆除。陳旺庭建議，在總統府路緣放置鎮山石是最快速有效率的方法。