警訊！蔡英文明執政百日 2媒體民調滿意度都跌破....

2016-08-26 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文明天上任滿100天，兩家平面媒體今公布民調，結果均顯示，民眾對蔡英文的滿意度跌破5成，其中《中時》民調顯示，蔡英文的滿意度只比不滿意度高1個百分點，瀕臨死亡交叉；《蘋果日報》民調結果，民眾對蔡英文不滿意度上升到50.49％、滿意度為43.59％，已呈現死亡交叉。

根據《蘋果日報》民調，民眾對蔡英文滿意度為43.59％、不滿意度達50.49％；對林全滿意度僅38.12％、53.17％不滿意。其中兩岸、財經、轉型正義、勞工與司改政策五大領域，民眾的不滿意度都高於滿意度，又以對兩岸和財經表現最為不滿。

總統府發言人黃重諺對此回應，民調都會當作參考，對於人民的期待，新政府會全力以赴繼續推動改革和振興經濟。林全則說，對於民眾不滿意部分會更加努力，盡可能傾聽外界批評，也不拘泥形式、盡可能採取任何有助於清楚說明施政的作法，。

另據《旺旺中時》民調，蔡英文施政滿意度為41.4％，不滿意度40.4％，兩者只差1個百分點，瀕臨「死亡交叉」。調查也顯示，63.5％的受訪者對英全新政無感。