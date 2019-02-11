〈北部〉北捷失物多 神像、大型玩偶都有

2019-02-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北捷運去年總運量突破七億六千萬人次，平均每月運量約六千三百多萬人次，人潮也帶來物品遺失潮。去年一整年，平均每月拾獲遺失物超過兩萬件，其中「雨傘」蟬聯遺失物排行榜冠軍，竟還拾獲人型衣架、大型玩偶等物品，過去甚至有人連神像、骨灰罈都忘記帶走。

雨傘蟬聯冠軍 電子票證第二

捷運公司表示，去年全年拾得旅客遺失物數量將近廿九萬件，平均每月二萬四一五一件。捷運公司統計，遺失物第一名為「雨傘」，去年拾獲多達五萬二○八二件，「電子票證」則以四萬○七九三件居次，其他像車票、現金、名片夾、證件和行動電話等都很常見，「紙袋」也名列遺失物前十大。

神像無人領回 移至廟宇供奉

由於乘客多，遺失物也是琳瑯滿目，去年拾獲人型衣架、大型玩偶等物品，最誇張的是過去竟還曾發生把土地公、關公、三太子共三尊神像遺留在車廂的案子，最後因沒有人出面領回，已移到民間廟宇供奉。

且季節也會影響遺失物種類，例如近期天氣寒冷，許多民眾身穿多重衣物，外套、配件的遺失比例上升，天氣熱的時候，則常會撿到手持物品。

捷運公司呼籲，旅客上下車請檢查隨身物品，另也提醒，遺失物自最後招領日起逾六個月，或價值在五百元以下經公告及招領逾十六日，如無失主認領者，即通知或公告拾得人於三個月內領取。拾得人又未於三個月內前往領取，即依民法第八○三條至第八○七條之一規定，其所有權即歸屬保管地之地方自治團體。

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