〈北部〉《宜蘭》百果樹紅磚屋預算 林姿妙表態支持

2019-02-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國寶級本土作家黃春明，昨上午到宜蘭百果樹紅磚屋參加黃大魚兒童劇團新春團拜，團員送上大蛋糕，歡慶黃春明八十五歲生日。縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵出席並力挺紅磚屋預算案，黃春明說，很開心新春團拜有不同政黨參與，過去宜蘭黨派立場分明，但文化工作不分黨派，爭爭吵吵並不好。

今年租金預算 遭議會刪除

百果樹紅磚屋由黃春明團隊負責運作，屬宜蘭市重要的文化地標，但今年租金約六十萬元預算在議會遭刪除，紅磚屋面臨熄燈危機，縣府文化局取得地主台鐵同意延後繳納租金，預計五月份再提追加減預算。

縣府五月份提追加減預算

昨團拜會場上，縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵發聲力挺，林姿妙說，縣府會全力捍衛預算，確保紅磚屋能持續運作；江聰淵強調，若有需求，市公所會全力支持。

黃春明：文化不應分黨派

紅磚屋預算獲得縣府承諾，黃春明說，紅磚屋年租金並不多，除縣府編預算，基金會也可以自籌，紅磚屋年吸引四萬人次到訪，對宜蘭而言是非常重要的場館，縣府願重視他很欣慰。「文化不應分黨派，也不是政治問題，不要爭爭吵吵，這樣並不好。」

昨團拜席間，黃春明也談到社會教育，他直言，文化本身就是社會教育的一環，但台灣最缺乏的卻是社會教育；社會、家庭教育都很重要，幼兒園老師是教育界基層，最高層被稱作教授，但應該反過來，幼兒園老師才是最重要的一環，才有辦法顧好我們的下一代。

二月十三日是黃春明生日，黃春明團隊成員昨提前為黃春明慶生，送上大蛋糕歡慶八十五歲大壽，黃春明也許下生日願望，盼黃大魚劇團堅持下去，且一定要年年「進步」。

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