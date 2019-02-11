〈北部〉《竹市》太空漫遊慶元宵 週六親子扮裝趣

2019-02-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕九天春節年假結束，元宵節緊接而來，新竹市府將在十六日（週六）舉辦元宵燈節活動，邀請市民來護城河畔太空漫遊！市府城銷處表示，今年竹市年節太空燈飾「蓋亞」地球成最新打卡美拍熱點後，掀起太空熱潮，元宵節將再推出「太空漫遊慶元宵」活動，十六日晚上邀請爸媽與大小朋友以太空主題扮裝來鬧元宵，市府準備限量五千個探索燈籠，邀請市民來護城河畔提燈。

特技、音樂、美食統統有

除了提燈體驗太空熱潮，還可在護城河畔欣賞FOCA馬戲團、知名歌手小宇、Lara、新竹交響管樂團帶來精彩音樂饗宴，一起歡樂抓住元宵節年節的尾巴。

新竹市府今年「新竹過好年」太空藝術燈飾，其中飄浮地球蓋亞在年節期間已成為外地遊客朝聖的打卡熱點，市府延續太空主題，在元宵前夕舉行「太空漫遊慶元宵」，十六日晚上六點到八點半，在北大公園和護城河畔（府後街與世界街交叉口）舉行，歡迎市民裝扮成小小太空人同遊護城河燈區，還有好吃好玩的市集、美食、特技、音樂表演。

環保太空裝 影片教學上網看

為讓民眾在當天秀出最獨特的太空裝扮，市府也在官方臉書「新竹市 新鮮事」推出「打造太空裝」影片教學（https://reurl.cc/pZ0jZ），由VAS studio工作室帶領大湖國小的學生們搶先動手做，利用不穿的外套、褲子、廢紙，發揮創意做出專屬的環保太空裝，邀請大小朋友響應，穿上最酷炫的太空裝來場太空漫遊與提燈踩街，探索護城河銀河畔，傳遞「幸福訊號」。

限量小提燈 開放排隊領取

活動當天也免費發送五千個「星空探索小提燈」，民眾ＤＩＹ組裝後亮起燈泡，彷彿人手一顆宇宙小小隕石，可透過投影出來的星空，探索浩瀚的星際，當晚六點起開放排隊領取。

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