〈北部〉新北23特色遊戲場 年假不用人擠人

2019-02-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕年假不想到風景區人擠人，就到新北市特色公園「遛小孩」。市府打造二十三座特色遊戲場，擺脫傳統罐頭式遊具，每座具備不同主題，有長二十公尺的彩虹磨石子溜滑梯、超長滾輪溜滑梯及刺激的溜索設施，滿足各年齡層孩童需求，提供親子休憩去處。

新北市城鄉發展局說，鄰近捷運三重站的「大台北都會公園幸福水漾園區」，依防洪堤坡地形闢建幸運草遊戲區，有七公尺高的地景溜滑梯、攀岩設施、大碗公溜滑梯、立體浮球等；新莊「棒球主題兒童遊戲場」擺設巨型棒球手套裝置藝術，還有彎曲的透明溜滑梯與玩沙區。

佔地廣闊的中和員山公園設有長二十公尺的彩虹磨石子溜滑梯、滑草場及溜索三大亮點，挑戰孩子的體能，還有旋轉盤、沙坑挖土機、攀爬網與鳥巢鞦韆，讓大小朋友盡情奔跑玩樂。

板橋四維公園的「巨獸遊戲場」面積約一千平方公尺，採分齡設計，有大小磨石子溜滑梯各一座。三重集賢環保公園設有挑戰性十足的滑索，還有鯨魚造型的沙坑；三峽龍學公園的甲蟲遊戲場，一次滿足跑、跳、溜、盪、爬、旋轉等多元體驗；新北市規模最大的中和錦和公園遊戲場，配合地形起伏設置超長滾輪溜滑梯，一旁還有沙坑、敲擊音樂遊戲、雙塔巨型攀爬網等設施，可培養探索能力。

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