〈北部〉北市40家動物醫院 春節照常營業

2019-02-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕農曆春節將至，連續九天春節假期多數動物醫院都歇息不開業，根據台北市動保處調查整理，今年春節期間台北市轄內四十家動物醫院持續營業提供醫療服務，其中包含位於大同區的特殊寵物醫療專科醫院，讓犬貓以外寵物就醫亦沒煩惱。民眾若過年有需求，可到動保處網站查詢，也可撥打一九九九熱線洽詢，讓飼主春節間遇寵物健康有狀況時，能迅速獲得就醫資訊。

動保處網站可查詢 部分為全天服務

北市動保處表示，為方便飼主查詢春節期間寵物就醫資訊，今年一月中特別電訪調查北市二四六家動物醫院營業時間，調查結果有四十家動物醫院在春節期間持續營業，其中位於大同區的全民連鎖動物醫院總院、慈愛動物醫院寧夏分院，松山區的興泰動物醫院、南京太僕動物醫院及萬華區展望動物醫院均是廿四小時提供服務。

動保處表示，各動物醫院營業資訊與名單已發布於動保處網站的「最新消息」區，民眾可點選「台北市春節期間營業獸醫診療機構名單」的選項獲得相關資訊。

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