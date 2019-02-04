〈北部〉到大湖採草莓 春節實施交通疏導

2019-02-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖及獅潭鄉的草莓已進入第二期果，大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，第二期果產量多、顆粒大、甜度高，春節連假正是採果、踏青好時機。苗栗縣警局大湖分局因應春節連假龐大的旅遊車潮，也規劃交通疏導措施。

第二期果產量多、甜度高 連假採果好時機

大湖鄉素有「草莓王國」之稱，草莓種植面積約四百七十公頃，居全國之冠，近幾年來，大湖地區農會也輔導農民種植高架草莓，約十多公頃，遊客稍微蹲低就能輕鬆採摘，頗受歡迎。而獅潭鄉的草莓則有三十公頃，兩地的草莓共四期果，產期約到四月初。

胡智郎說，第二期果產期產量多、果實碩大，甜度也高，目前採果每台斤約三百元上下，高架草莓自採價則高一些，農曆春節是採果、踏青好時機。

大湖警分局表示，春節連假因應龐大車潮湧入大湖及泰安地區，因停車場嚴重不足，台三線及台七十二線進入大湖市區，以主幹道不塞，次支線緩進為原則，運用交通號誌延長停等秒數管制台七十二線、台三線南下進入大湖市區之車流速度，加強疏導離轄車輛。

大湖警分局也籲請遊客，多利用「省道即時交通資訊網APP」，並透過警廣、地區電台路況通報專線了解最新路況，並運用苗縣警局LINE@APP廣播系統，了解易壅塞路段即時路況及停車資訊。

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