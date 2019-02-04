〈北部〉301區公車上路了 夜遊花蓮市區不怕塞

2019-02-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮春節湧入大批返鄉、觀光人潮，市區停車位一格難求，想要輕鬆開車夜遊市中心簡直難上加難，花蓮縣政府與中華電信、太魯閣客運公司即起推出為期一個月的「三○一區」市區公車路線，傍晚六時起加開火車站至知名東大門夜市間的往返公車，總計八班車，供遊客擺脫車潮，夜遊市區不怕塞！

由花蓮縣府新闢並預計試營運一個月的「三○一區間公車路線」，營運路線為花蓮火車站（旅遊服務中心前搭乘）到東大門夜市（石來運轉圓環前搭乘）間，車輛屬純電動公車，皆採「低地板」設計，可降低輪椅朋友、較年長者或是孩童在乘車時跨越高門檻的危險性。

花蓮市三○一區公車，沿途停靠花蓮火車站（旅遊服務中心前）、花蓮電影城、商校街、花蓮商校、郵政總局、明義國小、遠東百貨、文化園區、中華路及東大門夜市（石來運轉圓環前），全票票價廿三元、半票十二元，晚間六時起共提供往返八班車，火車站首發車為晚上六點○五分、末班車八點卅五分；東大門首發車六點廿分、末班車八時五十分。

縣府觀光處長唐玉書指出，二月期間試營運，提前支援燈會、春節人潮，班次配合東大門營運規劃，白天太魯閣客運的三班路線照常營運，若需要往返車站到市區的民眾，同樣可以搭乘一天廿四班的三零一路客運。

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