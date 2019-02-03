〈北部〉迎春拜廟 錢母、發財金領透透

2019-02-03

〔記者賴筱桐、彭健禮／綜合報導〕過年走春何處去？新北各大廟宇都安排不少迎春接福活動，例如撞鐘祈福、發放錢母、送發財金與紅包等。苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮則有迄今近兩百年歷史的「祈福龜」活動，廟方今年依舊打造約一百隻大、小金錢龜，大年初一起供信眾祈回，保佑事業亨通、財源廣進。

新北板橋慈惠宮 抽機票、電視

新北蘆洲湧蓮寺除夕晚間十一時舉行新春團拜，之後敞開廟門，開放民眾搶頭香，並抽出新年國運籤，現場發送限量一千個錢母，象徵「錢咬錢」。板橋慈惠宮五日至九日舉行「民藝大街嘉年華」，並舉辦摸彩活動，將送出台北—香港來回雙人機票、四十三吋電視及腳踏車等大獎。春節期間每天中午十二時及下午四時，舉行「躦轎腳送發財金」活動，每場送一千五百份。

中和南山福德宮 發七萬份發財金

石碇五路財神廟初五起發放發財紅包，有一元、兩百元、三百元、六百元及八百元等金額。中和南山福德宮準備七萬份發財金，大年初一上午開始發放；參拜後手摸土地公銅像的元寶，順時針方向摸三圈，有助吸取財氣，欲求子者可摸土地公的鬍子，諧音「福子」。淡水緣道觀音廟除夕邀民眾跳「新年開運動禪」，並施放煙火迎接新年，四日起至十日及十七日，於大殿連續擲出三個聖筊，可免費獲得名為「吉祥如意平安福」的平安符。

苗栗后厝龍鳳宮 快來祈福龜

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮廟方打造三隻特製的大金錢龜，擺放在殿內，有鋪滿兩百元綠色紙鈔的金錢龜，還有將千元紙鈔與百元紙鈔「混搭」的金錢龜；紅藍色紙鈔拼出龜身美麗圖騰，吸引不少信徒的目光。

另有上百隻金錢龜將於大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈回；龍鳳宮管委會執行副總幹事陳幸義說，選定想要的金錢龜後，先以底價向媽祖祈求，成功擲出聖筊就能祈回，若擲嘸聖筊，就須再加碼擲筊，直到媽祖同意。活動詳情可洽：037-464620。

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