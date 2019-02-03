〈北部〉花蓮林管處轄下園區 春節邀客

2019-02-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕春節九天連假，花蓮林區管理處轄內多個園區、步道及景點，僅除夕休園，幾乎不打烊，力邀民眾走春，欣賞戶外美景。另外，位於吉安鄉的古蹟慶修院，初一至初五提供限量開運金及金帶御札；壽豐鄉的海洋公園推出「童叟無料」優惠方案，幼兒、長輩皆可免費入園，讓民眾連假到花蓮，天天有去處。

池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區，僅除夕（四日）休園，春節連續假期均不打烊，每日上午八時至下午五時開放遊客參觀；玉里野生動物保護區的瑞穗生態教育館，除夕至初二休館，初三起開放參觀。

花蓮林管處表示，位於壽豐鄉的池南遊樂區，五日起一連六天推出「春節競賽拼搏抽大獎」及「熊熊飢餓遊戲」，民眾在園區內找出指定吉祥物，就有機會參加抽獎。

保留濃濃日本神社風情的花蓮縣定古蹟吉安慶修院，今年除夕休館，初一至初五每天都有兩百份開運金及金帶御札，供民眾索取；另外，即起至十日，海洋公園推出「童叟無料」優惠，六歲以下、六十歲以上者，憑附生日及照片的身分證件可免費入園，而設籍宜花東的民眾，可享優惠票價三百九十元。

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