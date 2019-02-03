〈北部〉雙北賞花趣 杜鵑、櫻花綻放

2019-02-03

〔記者賴筱桐、楊心慧／綜合報導〕農曆春節假期已開始，今年受暖冬影響，雙北各地杜鵑花及櫻花悄悄綻放，包括新北三芝區青山路、金山區台二線、陽金公路沿線的杜鵑，石碇二格道路、北四十七線沿線、土城承天禪寺步道及淡水天元宮後山，櫻花已換上粉色新裝。北市工務局也推薦到陽明山花卉試驗中心、內湖樂活公園賞櫻，感受春天氣息，成為走春最佳景點。

三芝青山路、陽金公路 杜鵑燦爛

新北市農業局表示，原本三月盛開的杜鵑花，提前至二月初綻放，包括三芝區一○一縣道與青山路、金山區台二線、陽金公路至法鼓山段、石門區北二十一縣道、萬里區北二十八縣道沿線等，杜鵑花已綻放嬌顏，迎接農曆新年到來，白色、粉色、桃紅色等萬紫千紅的花朵，在陽光照射下更顯燦爛。

汐止康誥坑溪、淡水天元宮 「櫻」姿煥發

此外，汐止區康誥坑溪步道沿岸、淡水區無極天元宮後山、淡水區楓樹湖、烏來區勇士廣場與瀑布公園、三芝區青山路沿線、石碇區二格步道、土城區承天禪寺桐花公園、新店區永福路及湖興路等地，櫻花逐漸綻放，民眾可追蹤臉書「賞花快報」，掌握花況資訊。

陽明山花卉中心 櫻花、繡球花爭艷

台北市工務局公園處則表示，位於陽明山半山腰的花卉試驗中心園區內，最先綻放的緋寒櫻已開八成，是捕捉美照的最佳時機，八重櫻也將陸續開放；陽明公園人車分道後段和第二停車場水濂洞附近的山櫻花，也即將在過年期間滿開，整個陽明山地區將被粉紅色的花潮覆蓋。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華指出，花卉中心園區除了櫻花以外，還有鬱金香、繡球花、毛地黃、大飛燕草等花卉，都在盛花期，現場百花爭艷，成了難以形容的美景。

內湖樂活公園 夜櫻季浪漫登場

至於內湖樂活公園的夜櫻季，公園處表示，為了營造樂活公園夜櫻的浪漫氛圍，今年在樂活公園櫻花林裝設ＬＥＤ投光燈卅八盞，投光燈由員工自行裝設，櫻花在夜晚燈光投射下，淡粉細嫩的花瓣透出柔光，點燈時間為下午五時卅分至晚間十時。

如果想要選購象徵福氣吉祥的花卉布置家中，新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下、捷運新埔站旁），今天營業時間為上午九時至晚間十二時，除夕（四日）為上午九時至晚間八時；二月五日至二月十日休市，二月十一日開市。

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