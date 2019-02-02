〈北部〉花蓮536份愛心年菜 專人送弱勢家

2019-02-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「年菜送愛心‧飄香傳溫情」列車正式啟動，向各界募集而來的五百卅六份年菜，即日起將由專人陸續送到弱勢家庭中，市長魏嘉賢昨還化身總舖師 ，跟著主廚料理名為「祥龍獻瑞滿花蓮」的明蝦佳餚，並把這份愛心親送給二○六地震受災戶。

二○六花蓮強震將滿週年，花蓮市長魏嘉賢昨一身主廚裝扮，在進豐生活園區擔任年菜大廚，現場烹調明蝦料理，並親自把多達七道年菜送到低收及地震受災戶手中。

魏嘉賢說，花蓮去年發生強震，各界救災款項湧入，花蓮市在今年的愛心年菜募集工作上，雖未大動作募集，但仍有許多愛心人士及企業主動捐款、響應活動，五百卅六份年菜總計一百六十六萬元，扣除募得的一百萬元後，不足部分已由市公所慈愛基金補齊。

他說，今年年菜除有社福機構親自到現場載運外，其餘符合發送對象的年菜都會在農曆年前由專人送達，愛心年菜是前市長田智宣生前所開辦，並受到花蓮市民代表會支持，兩年前上任後，也相當肯定這項社福政策，指示社勞課繼續承辦，讓愛心年菜募集行動能年年持續不間斷。

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