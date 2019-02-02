〈北部〉蘭陽戲劇團經費爭議 黃春明：解散重來

2019-02-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘭陽戲劇團千萬元預算遭宜蘭縣議會刪除，雖獲文化界聲援。不過，作家黃春明卻認為，蘭陽戲劇團毛病太多，包含人員不足、素質不佳及沒有新劇本、演出沒新意等，縣府應先解散劇團，提出革新計畫後再重新成立；宜縣文化局長宋隆全說，不建議解散劇團，革新應逐年推動，將繼續爭取劇團預算，重燃生機。

蘭陽戲劇團成立已廿七年，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團；劇團預算年初遭縣議會刪除，只能維持至五月，面臨倒團危機，文化界發起聲援聲浪。

不過，黃春明認為，劇團成立多年，毛病卻一堆，例如演出需找民間單位演員協助、人員素質不佳及演出劇本了無新意等，「不能因顆臭番薯就讓整籃番薯都爛掉」，劇團應該先解散，解決所有問題後再重新成立。

黃春明建議，縣府解散劇團後，應該立即研擬革新計劃，建立完整的人員訓練模式及管理規則，讓劇團能有更多自己訓練的演員，才能做好文化傳承工作。

黃春明並強調，尋找全新劇本也很重要，不該總是演過去的戲劇，要與時俱進，時代在變，演出內容也該跟著改變，發展出創新的演出模式，一齣歌仔戲好不好，劇本影響七十五％以上。

「解散不是改革劇團最好的方案！」宜縣文化局長宋隆全回應，不建議解散劇團，因為會影響戲劇團業務銜接與制度，對現有團員也不公平，現階段還是先回歸劇團成立目的，把劇團傳承跟教育推廣等基本任務做好，革新則要視經費情況，逐年逐步推動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/