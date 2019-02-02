〈北部〉百果樹紅磚屋租金預算被刪 江聰淵：願負擔

2019-02-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕作家黃春明團隊在宜蘭火車站前經營的百果樹紅磚屋，土地租金預算在縣議會遭刪除；宜蘭市長江聰淵說，如果縣府有困難，宜蘭市公所願負擔租金，承擔起責任，讓紅磚屋繼續發光發亮；宜縣文化局表示，已取得台鐵同意延後繳納租金，並在議會審查追加減預算時重提預算。

文化局︰台鐵同意 可延後繳租

紅磚屋在二○一五年就曾面臨危機，當年，宜蘭縣國民黨議員指責，縣府委託黃春明團隊經營百果樹紅磚屋，竟不用繳租金還接受補助款，將紅磚屋營運預算全數刪除，黃春明一度憤而決定熄燈；當時文化界極力相挺，加上民進黨府會合作，才保住紅磚屋。

不料，宜蘭縣議會審查年度預算，年初三讀會時，紅磚屋連同丟丟銅廣場、宜蘭旅遊服務中心的土地、建物，每年約支付台鐵兩百二十七萬元租金又被刪除，紅磚屋再度面臨熄燈危機。

建物與土地 年租金約54萬

「紅磚屋」的建物與土地年租金約五十四萬元，縣府與台鐵兩年簽一次承租合約，與黃春明每年簽一次無償代管合約，兩合約均在三月底到期；宜蘭市長江聰淵說，紅磚屋是宜蘭市重要文化資產，帶動藝文活動深受市民喜愛，上次熄燈風波讓黃老師與文化界很生氣，經當時議長陳文昌努力下才保住，沒想到如今又再度面臨預算被刪除問題。

江聰淵說，如果縣府文化局對紅磚屋補救措施有困難，宜蘭市公所願意負擔紅磚屋建物與土地租金，希望紅磚屋繼續運作，帶動宜蘭市文化產業發展，這麼好的文化據點，應該是要增加預算予以支持，不是將預算刪除，縣府與議會如果不協助，市公所願意承擔責任。

黃春明︰租金遭刪很無奈

黃春明說，「紅磚屋」的硬體原先是蚊子館，他接手經營改善軟體，舉辦文化活動，包括香港、中國等海外人士都曾到訪，每年逾四萬人次參觀，讓文化果實四散，租金遭刪讓他相當無奈。

追加減預算時 將重提預算審查

宜縣文化局長宋隆全指出，縣府與台鐵協調後，已取得同意延後繳納租金，縣府將全力爭取，在四、五月縣議會審查追加減預算時，重提預算審查並爭取議員支持，讓紅磚屋可以繼續營運。

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