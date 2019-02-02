〈北部〉流感春節攀高峰 竹竹苗加開門診

2019-02-02

〔記者王駿杰、黃美珠、洪美秀、張勳騰／綜合報導〕疾病管制署預測，流感疫情將在大年初二、初三達最高峰，新竹縣、市與苗栗縣衛生局都協調醫院春節期間加開類流感特別門診，守護民眾健康、分流急診就醫人潮。

竹市4院加開33診次 苗縣8院加開107診次

新竹市有馬偕醫院、台大新竹醫院、國軍新竹地區醫院、國泰綜合醫院等四家醫院，加開三十三個類流感特別門診診次。

苗栗縣有衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、新生醫院、頭份為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院、大湖大順醫院及竹南大眾醫院等八家醫院，共加開一○七診次。

竹縣東元醫院開診 縣府設應變小組

新竹縣衛生局表示，東元醫院在春節期間有開類流感特別門診， 如有高峰期出現，會再協調中醫大新竹附醫等責任醫院加開類流感門診。

此外，苗栗縣衛生局分析往年資料，發現急診類流感病患就診高峰均出現於春節當週，尤以初二最高。

新竹市已召開跨局處應變會議，針對新竹馬偕醫院、台大新竹醫院、國軍新竹地區醫院、國泰綜合醫院、南門綜合醫院等五大急救責任醫院，就疫情監測、抗病毒藥劑儲備、急診支援人力、病床調度、重症病患轉診機制等應變策略加強準備，並要求落實院內感染管控機制。

新竹縣衛生局也在春節期間成立重大健康危害事件緊急應變處理小組，排班輪值，專責調度全縣醫護理資源。

新竹市環保局則提醒民眾年終大掃除，不要的家具別亂丟！ 鐵道路被棄置沙發、床墊等大型家具 ，查出八人開罰六千元，並加收代清除費用。

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