〈北部〉過年夜間放爆竹 苗縣轉彎開放4天

2019-02-02

〔記者彭健禮、廖雪茹、王駿杰／綜合報導〕苗栗縣消防局因應春節與民俗節慶活動需求，原訂今年開放廿天可在夜間施放爆竹，引起民意強烈批評，縣府、消防局被投訴電話灌爆，甚至有網友揚言「過年到縣長家放鞭炮！」消防局研議後決定順應民意，昨天公告限縮僅開放二月三日、四日、十二日及廿一日夜間燃放爆竹，且廿一日僅到午夜十二點。

原訂開放20天 民眾認影響休息

苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例第六條規定，每日上午六點前、晚間十點後，不得施放爆竹煙火，但年節或特殊節慶等經縣府公告之日期，得不受前項限制。

順應民意 剩3、4、12、21日

二月三日為小年夜，傳統習俗會拜天公；二月四日為除夕，傳統會守歲迎新；二月十二日則尊重初九天公生，二月廿一日配合苗栗（火旁）龍「化龍返天」科儀。

苗栗縣政府因應農曆春節及（火旁）龍、攻炮城、炸邯鄲等民俗節慶活動需求，公告十多天開放夜間施放爆竹，行之有年。消防局今年原訂開放二月二日到廿一日的深夜十點到隔天上午六點，未料引發民怨認為影響休息。

匡夢麟說，爾後開放時間的決定會更加審慎，以對鄉親生活影響最低為原則。他並提醒民眾，在非開放的夜間燃放爆竹，可罰三萬到十五萬元。

新竹縣市放寬時間不同 多留意

新竹縣平時是晚上十點至隔天上午八點禁止施放；但春節、元宵節及中秋節等特殊國定節日，施放時間放寬到凌晨兩點。因此今年春節期間二月二日到十日，每天淩晨兩點到上午八點禁放爆竹、煙火， 違者可裁罰三千元到一萬五千元。

新竹市夜間可施放爆竹、煙火的時間為二月三日晚上十點至五日上午六點（春節期間）、二月十二日晚上十點至十三日上午六點（天公生期間）及二月十九日晚上十點至二十日上午六點（元宵節期間），已在消防局網站公告。

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