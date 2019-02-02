〈北部〉《桃園》捕蜂捉蛇自願工作隊 三年接2.6萬案

2019-02-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為減輕消防人員勤務壓力，自二○一五年起將「捕蜂捉蛇」業務移交農業局，農業局按「消防法」緊急救護規定，於同年十月成立「桃園市緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」，招募具有捕蜂捉蛇經驗的義消擔任隊員，成立三年多來績效良好，總計處理約二萬六千五百件捕蜂、捉蛇通報，市長鄭文燦昨在交流會議上，慰問年節執勤工作的同仁，並頒發春節慰勞品與福袋，感謝大家的辛勞。

鄭文燦表示，將捕蜂捉蛇業務從消防局轉移出來，讓消防回歸專業業務，也獲得消防同仁肯定。

另捕蜂捉蛇工作大隊義消夥伴是採取自願參加，目前共計二八三人，並依各轄區成立四個中隊、十四個據點，一年處理量約九千件，成立至今已處理約二萬六千五百件蜂、蛇通報案，成效卓越，大幅降低消防人員負擔，也成為各縣市學習典範。

據悉，捕蜂捉蛇勤務中，最常抓到的以外來種眼鏡蛇最大宗，目前依規定都要實施野放，這與走私有關，市府擔心會造成本土物種生態衝擊，也要求農業局檢討後，向中央反映如何改善以及落實邊境管理。

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