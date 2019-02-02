〈北部〉南崁交流道治塞 闢國道專用道

2019-02-02

〔記者魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕蘆竹區南崁一帶近年來由於都市發展迅速，吸引大量人口遷入，其中國道一號桃園交流道（又稱南崁交流道），是往來台北、機場等地的必經要道，每逢上下班交通尖峰時段，車流量相當大；對此，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段經評估後，趕在春節前劃設進入國道專用車道，以紓解車流。

南崁端北上國道 免停紅綠燈

中壢工務段和蘆竹警分局經多次現地會勘並進行數據分析，趕在春節前，將新南路一段鄰近國道一號南下出口往桃園方向的外側車道，劃設為北上高速公路專用車道，長度約五五○米，並設置防撞導桿及指引標誌，告知駕駛該路口免停紅燈即可直接上國道，可區隔北上國道及走平面道路往桃園的車流，而市府交通局為了避免民眾誤解，也配合將專用車道上方的交通號誌先暫停使用，後續將改為匝道專用號誌。

桃園端南下匝道 下階段改善

警方表示，此改善工程形同將國一北上匝道延伸至新南路一段，可增加行車順暢度，蘆竹警分局與中壢工務段也會針對工程進行成效分析及評估，並作為第二階段桃園往南崁方向南下匝道交通工程的改善參考。而農曆春節期間計畫使用空拍機監看交通改善狀況，並派員在現場指揮、協助宣導駕駛適應新措施。

此外，國道一號林口一、二交流道，農曆春節期間同屬易壅塞路段，龜山警分局也將動用空拍機，即時並大範圍監看周邊交通流量，希望讓警力作最有效率的安排，維持國道、省道等交通要道的暢通。警方表示，出動的空拍機可升高到兩百公尺，所拍影像除作為員警指揮車輛分流的參考，並會即時上傳臉書粉絲頁「龜山讚警」，讓用路人參考並決定是否改道。

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