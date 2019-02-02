〈北部〉《桃園》摸春牛、抽金牌 廟宇走春福氣旺

2019-02-02

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕新春到寺廟上香祈福，是許多人必排的行程，以求沾沾神氣、全家都能平安順利，各大寺廟除讓民眾安太歲、點光明燈、補春運，也順勢推出各項活動拉抬人氣。另外，市長鄭文燦昨天一早也向同仁辭歲並發送豬年新春福袋，他預計除夕到初九將走訪全市一百間寺廟祈福並發放福袋。

桃園明聖道院 春牛全身是寶

新春期間各大寺廟都推出活動，桃園明聖道院依往例，從大年初一（五日）至十五（十九日），推出「摸春牛」、過甘蔗門、過七星橋等民俗活動。春牛全身都是寶，春牛前方寫有閩南語發音的吉祥話「摸牛頭，子孫會出頭」、「摸牛嘴，大富貴」、「摸牛角，事業穩當當」等，因觸摸部不同，吉祥祈福含意也有所差異，大人、小孩經常邊念邊笑，十分有趣。

桃園慈護宮 捐緣金摸彩趣

中壢仁海宮二日起推出「過七星平安橋」，讓信眾祈求富貴消業障；有「桃園媽」之稱的桃園慈護宮，即日起至廿八日受理信眾點燈、補春運、捐緣金等，滿一千元即可參加新春摸彩，有機會抽中金牌、金媽祖等；桃園護國宮設置太子遊樂園，引進四十八人座摩天輪，從五日至九日開放免費玩，並發送獨家金豬撲滿。

南崁五福宮 送錢母紅包袋

蘆竹南崁五福宮從年初一零時開廟門，發送八萬個「錢母」紅包袋，還以「集體插頭香」方式，讓一人一炷香齊拜頭香，避免推擠；大溪普濟堂除夕夜將發送一百元的福袋紅包，大溪福仁宮、福安宮、玉玄宮也有發放限量紅包；龜山壽山巖觀音寺從年初一發送佛祖福袋，初一至初五也提供平安點心。

鄭文燦賀年 將跑百廟發福袋

昨天是農曆年前最後一個上班日，鄭文燦一早向同仁辭歲，代表揮別舊的一年、迎接新年，也是對同仁過去一年工作的肯定與感謝，希望新的一年桃園能夠「轉大人」，市民的夢想能一一實現。鄭文燦表示，過年期間他會親自到各大廟宇走春、發福袋，預計新年期間要跑一百間廟宇並發放新春福袋。

他表示，往年新春福袋都供不應求，今年總計印製十二萬份，邀請桃園在地書法家王孝堂揮毫題字，寫下「諸事大吉」吉祥語，小卡則由專業設計師「閃閃」操刀，設計成如CD唱片一般，上面繪有七隻小豬，象徵財富及幸福等，希望透過新春福袋，將新年祝福傳達給市民。

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