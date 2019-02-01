〈北部〉花蓮垃圾堆積8000噸 待焚化

2019-02-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣由於沒有設置焚化爐，花蓮市、吉安鄉北區鄉鎮垃圾長年送到宜蘭處理，花蓮縣環保局指出，花蓮縣北區五鄉鎮每天產生約一百卅噸垃圾，其中一百噸送往宜蘭利澤焚燒，其餘卅噸打包，而十幾年來因蘇花中斷、焚化爐歲修無法焚化的垃圾已累積八千噸，花蓮縣需找出能自行處理大量垃圾的解決方案。

環保局指出，目前考慮以機械方式取代傳統人力作業，將暫置於掩埋場垃圾垃圾進行破碎、粒徑篩分、風選及磁選後，將可燃的廢棄物以高效能自動打包機，以膠膜固定包覆打包，把垃圾高壓壓縮成一立方公尺大小，不會溢漏、發味、發酵，預估可將垃圾減量回收資達百分之十、體積壓縮減積達卅%。

局長饒忠說，過去有跟台灣水泥廠洽談使用水泥窯代燒垃圾，由於水泥窯的溫度高達一千五百多度，不會產生戴奧辛等污染，台泥雖願意代焚垃圾，但地方仍有疑慮，目前還僅止於計畫階段；而花蓮、吉安露天的臨時垃圾轉運站有用地、污染問題，環保局希望用密閉式的廠房設計，取代目前露天的臨時轉運站，一舉解決目前的惡臭、污染問題。

吉安鄉垃圾掩埋場一○三年封場停止掩埋後，成為鄉內垃圾轉運北送焚化的臨時轉運場地，但暫時堆放的垃圾，每到夏日高溫就容易產生臭氣、蚊蠅滋生；而花蓮市掩埋場早在一○一年額滿封閉，目前也是充作轉運使用，但土地將歸還林務局；而南區瑞穗鄉、富里鄉及玉里鎮等公有掩埋場也將飽和，目前也是把垃圾送往宜蘭焚化，花蓮縣面臨龐大的垃圾處理壓力。

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