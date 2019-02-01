〈北部〉花蓮吉安設垃圾轉運站 居民反對

2019-02-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣由於沒有焚化爐，十三年來北區五鄉鎮垃圾都送宜蘭焚化，但花蓮市、吉安鄉臨時垃圾轉運站產生惡臭跟衛生問題引起居民反彈，花蓮縣環保局選定吉安鄉光華村興建北區垃圾轉運站，昨舉行說明會引來居民反對；局長饒忠承諾沒有取得共識前不會貿然興建。

環保局︰沒共識前不貿然興建

饒忠說，北區轉運站設立有急迫性，因為目前充作臨時轉運站的花蓮市掩埋場，因使用到保安林地，將被林務局收回；吉安鄉的臨時轉運站也是過去的掩埋場應急使用，因此三年多前開始規劃設置轉運站，希望用密閉式的廠房設計，取代目前露天的臨時轉運站，讓目前的惡臭、污染問題解決，希望民眾可以支持。

規劃公司日揚環境工程指出，目前北區秀林、新城、花蓮、吉安、壽豐五鄉鎮每日垃圾量約一百公噸，花蓮、吉安占八成以上，因此選定花蓮市石壁段、吉安鄉廣榮段、新城鄉佳山段及秀林鄉民有段四塊土地，經過專家委員評選後，以吉安鄉廣榮段，亦即東華大橋下鄰近木瓜溪、光華工業區的一點九公頃土地最適合，交通便利、地廣人稀。

規劃負壓式廠房 全程室內作業

垃圾轉運站將規劃負壓式廠房，全程在室內作業，垃圾車直接將垃圾倒入大型貨車，落實垃圾不落地、不過夜，設計有臭氣防制、污水、廢氣、廢水處理設備，讓臭氣不會外洩，而轉運站只處理壽豐、吉安、花蓮的垃圾，秀林、新城的直接北送，不會南下送到吉安又往宜蘭多跑一程。

居民︰政府毀約 公園變轉運站

住在吉安掩埋場旁的王姓居民說，光華村居民長期處在惡臭、蚊蠅及夜半垃圾轉運器械車輛噪音下，居住環境欠佳，毫無生活品質可言，政府多年前就承諾掩埋場滿載就要封閉改為公園，結果毀約變成臨時轉運站，他們不相信室內轉運站就可以解決問題。

縣議員黃馨、黃振富、張懷文等人也出席說明會，黃馨說，光華村是個好地方，南濱路現在已經很多砂石車在走，未來還會增加一堆垃圾車來行駛，增加吉安鄉負擔，現在已經一堆垃圾堆在掩埋場出不去了，會不會一樣堆在轉運站？黃振富則說，評估地點內既然也有花蓮市石壁段，請環保局也可考慮設置在那裡，在那邊舉行說明會，不要只限定在吉安。

  • 花蓮縣環保局昨天在吉安舉行花蓮縣北區區域性垃圾轉運設施環境影響說明會，部份光華村民到場反對。（記者王錦義攝）

    花蓮縣環保局昨天在吉安舉行花蓮縣北區區域性垃圾轉運設施環境影響說明會，部份光華村民到場反對。（記者王錦義攝）

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