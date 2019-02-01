〈北部〉花蓮吉安設垃圾轉運站 居民反對

2019-02-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣由於沒有焚化爐，十三年來北區五鄉鎮垃圾都送宜蘭焚化，但花蓮市、吉安鄉臨時垃圾轉運站產生惡臭跟衛生問題引起居民反彈，花蓮縣環保局選定吉安鄉光華村興建北區垃圾轉運站，昨舉行說明會引來居民反對；局長饒忠承諾沒有取得共識前不會貿然興建。

環保局︰沒共識前不貿然興建

饒忠說，北區轉運站設立有急迫性，因為目前充作臨時轉運站的花蓮市掩埋場，因使用到保安林地，將被林務局收回；吉安鄉的臨時轉運站也是過去的掩埋場應急使用，因此三年多前開始規劃設置轉運站，希望用密閉式的廠房設計，取代目前露天的臨時轉運站，讓目前的惡臭、污染問題解決，希望民眾可以支持。

規劃公司日揚環境工程指出，目前北區秀林、新城、花蓮、吉安、壽豐五鄉鎮每日垃圾量約一百公噸，花蓮、吉安占八成以上，因此選定花蓮市石壁段、吉安鄉廣榮段、新城鄉佳山段及秀林鄉民有段四塊土地，經過專家委員評選後，以吉安鄉廣榮段，亦即東華大橋下鄰近木瓜溪、光華工業區的一點九公頃土地最適合，交通便利、地廣人稀。

規劃負壓式廠房 全程室內作業

垃圾轉運站將規劃負壓式廠房，全程在室內作業，垃圾車直接將垃圾倒入大型貨車，落實垃圾不落地、不過夜，設計有臭氣防制、污水、廢氣、廢水處理設備，讓臭氣不會外洩，而轉運站只處理壽豐、吉安、花蓮的垃圾，秀林、新城的直接北送，不會南下送到吉安又往宜蘭多跑一程。

居民︰政府毀約 公園變轉運站

住在吉安掩埋場旁的王姓居民說，光華村居民長期處在惡臭、蚊蠅及夜半垃圾轉運器械車輛噪音下，居住環境欠佳，毫無生活品質可言，政府多年前就承諾掩埋場滿載就要封閉改為公園，結果毀約變成臨時轉運站，他們不相信室內轉運站就可以解決問題。

縣議員黃馨、黃振富、張懷文等人也出席說明會，黃馨說，光華村是個好地方，南濱路現在已經很多砂石車在走，未來還會增加一堆垃圾車來行駛，增加吉安鄉負擔，現在已經一堆垃圾堆在掩埋場出不去了，會不會一樣堆在轉運站？黃振富則說，評估地點內既然也有花蓮市石壁段，請環保局也可考慮設置在那裡，在那邊舉行說明會，不要只限定在吉安。

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