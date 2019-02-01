〈北部〉苗栗Rail Bike分3段 每日班次增一倍

2019-02-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義舊山線鐵道自行車Rail Bike，即日起展開第二階段試營運，路線一分為三，先開放勝興車站到彭家莊折返、魚藤坪服務中心到內社川橋折返的兩段路線，較原本一段式運行，每日增加一倍、六百個搭乘名額，票價也由二百八十元，調整為二百廿元，且都欣賞得到地標景點龍騰斷橋。

每趟90分鐘 票價220元

三義舊山線鐵道自行車，於去年八月起試營運，由勝興車站到內社川橋折返，全程來回十二公里，一趟騎乘時間約一個半小時，票價二百八十元，每天發車四班次，每班次四十輛車，吸引逾二萬人次搭乘體驗，平均每天四百八十人次。

但一段式路線，受限班次、車輛數，每日載客量有限，使不少遊客向隅，盼能增加班次，提高搭乘量；為滿足遊客所需，經營運廠商祺峰公司研究，採分段運行，並於今天起試營運。

深度導覽 賞龍騰斷橋

祺峰公司董事長游志勇說，第二階段試營運改為三段遊程，A段從勝興車站發車經二號隧道、魚藤坪鐵橋、彭家莊後折返回勝興車站，B段從魚藤坪服務中心發車至勝興車站後折返回魚藤坪服務中心，經魚藤坪鐵橋、彭家莊後再折返回魚藤坪服務中心，各來回八公里。

游志勇說，C段從魚藤坪服務中心發車經魚藤坪鐵橋、彭家莊及三號隧道至六號隧道北口，參觀內社川橋後，折返魚藤坪服務中心，來回約五公里；三段遊程都有深度導覽解說，每趟旅程約九十分鐘，票價二百廿元，且路線都會行經地標景點龍騰斷橋。

游志勇表示，A、C段今天起試營運，A段上午九點廿分、十一點廿分、下午二點及四點發車，C段上午九點、十一點、下午一點半及三點半發車，每班次都是四十輛車， 運量比現在多一倍；B段則預計四月桐花季加入試營運，逐漸增加梯次與車輛，預計六月正式營運後，每日可提供一千八百人次搭乘。

網路訂票 官網可查詢

春節連假除了除夕休息，其餘時間都照常營業，採網路訂票，可上官網「舊山線鐵道自行車」http://www.oml-railbike.com/查詢。

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