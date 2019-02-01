〈北部〉相約2021 台灣燈會首次在竹市

2019-02-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府昨天宣布，已成功爭取到二○二一年台灣燈會主辦權，市長林智堅表示，感謝交通部觀光局的肯定，這是新竹市首次拿到台灣燈會主辦權，意義非凡，將全力以赴，展現新竹市的美食、美景和古蹟等人文底蘊，結合高科技，妥善規劃，吸引全國和國際旅客來訪。

市府表示，台灣燈會是國際級觀光盛事，歷年結合各縣市打造不同主題，都吸引超過百萬人次參觀。

暫以舊城區 規劃主燈區

二○二一年新竹市台灣燈會舉辦時間預定從當年二月廿六日到三月七日，主燈區暫以舊城區做規劃，包括東門城與護城河，擴及新竹公園及整修後的新竹動物園，另結合新竹科技城的特色，在原世博台灣館的兒童探索館推出以科技為主題的特色主題燈區 。

強調科技城 推主題燈區

林智堅說，市府四年來打造漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園、隆恩圳、賞蟹步道等觀光景點，積極行銷新竹市，有效提振觀光效益，遊客量明顯成長，今年春節並推出以太空科幻為主題的「新竹過好年」藝術燈季，預料可吸引參觀人潮。

林智堅表示，過去市府有舉辦「新竹300」博覽會、兒童藝術節、新竹生活節、城市馬拉松等大型活動的經驗，品質與參加人次都獲肯定，二○二一年台灣燈會一定會妥善規劃，展現古城之美與新竹市的熱情、活力與創意。

此外，市府將投入八﹒七六億元改建市立棒球場，工程並已發包，未來能容納一萬名的觀眾，預計二○二一年底完工。

林智堅昨天前往台北參觀「中華職棒三十周年特展—無人出局」， 並與中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢洽談職棒第五隊落腳新竹市的可能性，希望藉由新竹市立棒球場的重建，吸引職棒第五隊到新竹市當主場。

市府轉述，馮勝賢表示只要有新球隊向中華職棒大聯盟洽詢，都會提供企業各縣市球場的特點分析，包括消費力、球迷人數、球場便利性等資訊，協助球隊進駐新竹市。

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