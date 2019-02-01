〈北部〉《桃園》滯洪池變遊樂場 50米滾輪滑梯超炫

2019-02-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市政府斥資近八千萬元將中路特區風禾公園滯洪池改造成滑梯遊樂場，昨天落成啟用。現場有七座滑梯，還有觀景台、沙坑、鞦韆、平衡木等多項設施 ，為共融遊戲場兼具藝術特色。其中高廿米、長五十米的滾輪滑梯，比樂園大型滑水道還刺激，是桃園市第一座大型滾輪滑梯。

市長鄭文燦昨偕同新科體育局長莊佳佳出席啟用儀式，並與議員們體驗滑梯，重溫兒時樂趣。鄭文燦說，風禾公園是中路地區防災公園，有大型滯洪池，於一○三年完工，因缺乏遊憩設施、生態池水質也不佳，市府斥資七九二○萬元改造，於去年六月開工。

鄭文燦說，市府將滯洪池打造為「滑梯主題樂園」，利用地形落差設置七座高度、長度不同的滑梯，提供老中青不同年齡層使用，現場還有舞台區可進行各種活動，其中最具冒險性的是五十米長的滾輪滑梯，從上往下滑一氣呵成，將是最熱門的遊具。

工務局長黃治峯說，生態池水質改善方面，因為生態池水源來自桃園大圳支圳，常有市區生活廢水排入而有異味，因此從生態池上游的水秀公園，導入生態濕地工法改善水質，栽植水生植栽、設置礫石增加生物棲地等，除改善水質，也賦予生態多樣性，並具有環境教育功能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/