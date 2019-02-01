〈北部〉《桃園》「來去運動」涉賄被訴 市議員張運炳百萬交保

2019-02-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢區七連任六十三歲的無黨籍市議員張運炳，涉嫌於去年底的選舉投票日清晨，與六十二歲堂弟、競選總幹事張芳焱駕車在車內向選民現金買票，桃園地檢署昨偵結依違反「公職人員選舉罷免法」起訴二人，並移審桃園地院，收押一個多月的張運炳在法庭上以口腔癌復發、且檢方已偵結起訴等理由，請求具保。法官雖認羈押理由仍未消失，但考量比例原則，裁准以一百萬元交保，並限制住居、出境、出海，不得與共犯及證人接觸及聯繫。

當選無效之訴若定讞 由葉明月遞補

檢方另已對張運炳提起民事當選無效之訴，法院須於六個月內審理完成，若是張運炳被判決當選無效定讞，將由「落選頭」葉明月遞補。張運炳昨傍晚具保後，由家人及律師陪同步出法院時，不回應任何問題。

去年底九合一大選，市議員中壢選區選情激烈、參選人數達廿多人，張運炳驚險以「吊車尾」當選，檢調接獲其涉嫌賄選情資，去年十二月發動搜索約談。檢方起訴指出，張運炳於去年十一月廿四日投票日清晨，以電話聯絡張芳焱稱「來去運動 」，兩人會合後，他以電話聯絡樁腳碰面，並在車上交付每人一萬兩千元到四萬元不等的賄款，指示向熟識的選民買票、爭取支持。

投票日清晨向4選民行賄 張否認犯行

張運炳昨於移審庭中否認犯行，稱有開車外出、有聯絡選民，但在車上沒看到張芳焱塞錢，且若張芳焱有此行為，也與他無涉；張芳焱與四名選民則坦承犯行。張芳焱供稱，張運炳在去年交付一百萬元，行賄選民都是依張運炳的指示。

檢方昨偵結依違反選罷法起訴張運炳及張芳焱，搜索時扣得的現金及選民繳回的不法所得共六十二萬餘元，聲請法院宣告沒收；另，涉嫌收賄的四名選民因已自白，檢方均聲請簡易判決處刑，並建請法院審酌四人犯後坦承、繳回犯罪所得，予以緩刑。

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