〈北部〉桃園旅遊消費券暫緩 3至5月另推好康

2019-02-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局原規劃三月起推出包括小烏來天空步道門票、金牌好店、好禮及觀光工廠等價值千元的「旅遊消費券」，觀旅局長楊勝評昨拋出震撼彈表示，考量旅遊消費券需投入龐大資源、防偽券印製耗時，決定「延緩推出」，但強調桃園推廣觀光不中斷，三月起接連三個月都會推出刺激旅遊新措施。

千元券遭疑獨厚外來客 原訂3月實施生變

交通部觀光局推出「暖冬方案」補助全台旅宿業者，盼能刺激旅遊市場，市府打鐵趁熱，原本規劃將從三月起推出「旅遊消費券」，內容包括小烏來天空步道門票、金牌好店、好禮及觀光工廠等價值千元的抵用券，民眾只要平日入住桃園旅宿、就有機會獲得，初期規劃一萬份，再視需求加碼，不料這項政策昨天突然生變。

楊勝評指出，旅遊消費券的構想提出後，因方式創新造成熱烈回響，但不少市民質疑為何獨厚外來遊客，市議員也為市民爭取肥水不落外人田，另考量旅遊消費券等同現金，需嚴謹印製防偽防弊，經多方評估下，決定重新研議旅遊消費券的發放對象及使用商家，待規劃完善後再推出，因此決定延緩推出「旅遊消費券」，改以其他方式推動桃園觀光。

改送百元禮券、享行李直送及新增大溪快線

楊勝評表示，雖然旅遊消費券延緩推出，但市府推展桃園觀光的措施不會中斷，三月起會連續三個月每月推出新措施，三月起旅客入住桃園環保旅店，並自備包括牙刷、牙膏、刮鬍刀及浴帽等非一次性用品，入住時就可領取百元超商禮券，每房限領一份，限量一萬份，目前正整合參與活動的旅宿。

四月將推出機場行李直送服務，外國旅客只要入住桃市四十九家「金牌好棧」，就可在機場專屬櫃檯將行李寄掛，直接送至住宿櫃台，考量運費及路程，復興區好棧不適用；五月起，「台灣好行」新增大溪快線，遊客可從高鐵桃園站直達大溪，卅分鐘內讓各地旅客輕鬆抵達大溪，享受更便捷的交通與服務。更多訊息，農曆年後可上市府網站及觀光導覽網查詢。

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