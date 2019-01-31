〈北部〉宜蘭第二行政中心 8度流標

2019-01-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕興建經費約十四億元的宜蘭縣第二行政中心開發案，昨因廠商對標案內容有疑義，縣府公告停止決標，是該案兩年多來第八次流標，外界憂心全案喊卡。縣府秘書長林茂盛說，全案會重新檢討，春節後會再辦理招標。

宜蘭縣第二行政中心基地，位在羅東林業文化園區北側，面積約一點二公頃，預計興建四棟辦公大樓，完成後，羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等縣府機關將進駐辦公。

全案在二○一六年六月第一次公開招標，兩年多來共招標八次，仍乏人問津；前六次招標，縣府評估是因營建物價上漲，廠商擔心成本風險而卻步；第七次招標時，縣府將興建經費從十三億提升至十四億，全案還是無具體進展。

建設處長黃志良指出，昨天第八次招標，原有兩家潛在廠商洽詢，但廠商認為標案施工圖表與圖說不夠詳細，工程無法估價遲未向縣府投標，昨天招標期限到期必須結標，才會公告停止決標。

縣府：將重新檢討 年後再招標

縣議員呂惠卿說，第二行政中心建立能讓縣民洽公更便利，絕對不能停，縣府應想辦法解決流標問題；縣議員陳鴻禧指出，標案有問題就應修正解決，並再次公告招標。

縣府秘書長林茂盛回應，因廠商對標案有疑慮，他才請建設處先將標案撤下，針對疑義部分重新檢討，並研議是否再提升興建經費，增加廠商投標意願，相關問題檢討後，過年後會再度招標。

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