〈北部〉花蓮年貨大街開賣 百攤搶客

2019-01-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮年貨大街昨登場，一百攤農漁特產商家一連五天在福町路熱鬧開賣，擔任「花蓮觀光文化推廣大使」的吳蕚洋昨到場調製蜂蜜檸檬，與採買民眾同歡，縣長徐榛蔚還發送「好運連連紅包」，內有五十元會場購物折價券，讓民眾直呼超好康！

花蓮年貨大街展售活動昨天下午四點準時開賣，攤商個個摩拳擦掌，備足貨料準備搶客，連年最受歡迎的花蓮區漁會，已真空急凍好去鱗、去鰓、去內臟的魚鮮，提供家戶一次買足；就連一旁的駐點飯店主廚，也端出「素來褔氣」麵線請民眾享用，象徵來年福氣長長久久。

吳蕚洋來了 現調蜂蜜檸檬

剛接下「花蓮觀光文化推廣大使」證書、以「蜂蜜檸檬」聲名大噪的網紅吳蕚洋，也擔任花蓮農業推廣大使，昨晚快閃年貨大街，並現調飲品蜂蜜檸檬，和民眾近距離相見歡，吸引許多粉絲要求合影，成為全場焦點。

發開運紅包 內有購物折價券

縣府農業處表示，今年年貨首日發送的開運紅包，內有五十元的會場購物折價券，希望能讓民眾買得開心，中央舞台也設置大型福袋區，提供孩童上台抓糖果「吃甜甜好過年」，每日九點後更安排「夜襲搶灘」活動，由主持人下台到各攤位進行商品叫賣，和民眾相互「喊價」，提供A好康優惠。

刺激買氣 天天抽液晶電視

農業處強調，今年採一站式服務，攤商包括伴手禮、年貨及農產品等三大特區，為炒熱現場氣氛，連五天也都安排樂團演出，民眾不只買年貨還能看表演，另有天天滿額好禮雙重送遊戲，民眾只要到有參加抽獎攤位的攤商消費滿二百五十元，就可獲得「扭蛋A好康」扭蛋硬幣一枚及活動摸彩券一張。

主辦單位每天都會從摸彩箱中，抽出四十二型液晶電視一名、開運福袋六名及現金折價券等多項好禮，最後一日還會加碼抽出活動最大獎，五門變頻冰箱一名、五十五型液晶電視二名、十人份電子鍋三名及加碼獎，盼能刺激民眾買氣，提高年貨銷售業績。

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