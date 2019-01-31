〈北部〉「原鄉藝動」 竹縣縣史館首場原民特展

2019-01-31

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣縣史館開館以來第一場原住民族特展「原鄉藝動—新竹縣原住民族文物特展」昨天開幕，展出到七月卅一日為止。以新竹縣內的原住民族為展覽主角，包含生活於新竹沿海平原及丘陵的平埔族群道卡斯族、以及活動於五峰及尖石的泰雅和賽夏兩個高山族群。

規劃三大展區，用特色圖文、實體文物展品、有趣活潑的互動式設計和部落代表建築，把部落日常帶進縣史館，讓來訪者從中認識泰雅族的傳統生活樣貌、道卡斯族的歷史變遷，以及賽夏族矮靈祭典等。

昨天的特展開幕會邀請新光部落泰雅族耆老達利．貝夫宜（Tali．Behuy）主持Sbalay和解儀式。 達利．貝夫宜於開幕儀式中與現場與會嘉賓共飲和解的杯水，象徵著族群之間，彼此放下過去的矛盾，從此一條心。

在展期到縣史館參觀且填妥相關學習單者就可獲贈限量小禮物。二月到三月份間，也安排有六場「工藝體驗活動」，意者可透過網址：https://goo.gl/hCwTjz報名免費參加活動，名額有限，額滿為止。

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